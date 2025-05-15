Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом arrow

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

15 травня 2025 13:37
Євтушенко Аліна - редактор
Зустріч Зеленського з Ердоганом розпочалася у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський у Туреччині, 15 травня. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У четвер, 15 травня, в Анкарі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зазначимо, що лідер України прибув до Туреччини сьогодні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з Ердоганом у Туреччині — деталі

У четвер, 15 травня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч відбувається в Анкарі.

Раніше ми інформували, що Зеленський вже прибув до Туреччини для переговорів та зустрічі з президентом Таїпом Ердоганом. Його літак приземлився в аеропорту Анкари.

Крім того, глава держави розповів про план дій у Туреччині та з ким планує зустрітися.

Володимир Зеленський Туреччина переговори Реджеп Ердоган війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама