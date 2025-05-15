Зустріч Зеленського з Ердоганом розпочалася у Туреччині

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом
У четвер, 15 травня, в Анкарі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зазначимо, що лідер України прибув до Туреччини сьогодні.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зустріч Зеленського з Ердоганом у Туреччині — деталі
У четвер, 15 травня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч відбувається в Анкарі.
Раніше ми інформували, що Зеленський вже прибув до Туреччини для переговорів та зустрічі з президентом Таїпом Ердоганом. Його літак приземлився в аеропорту Анкари.
Крім того, глава держави розповів про план дій у Туреччині та з ким планує зустрітися.
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