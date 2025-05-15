Переговори в Туреччині 15 травня — які зустрічі заплановані

Володимир Зеленський в аеропорту в Анкарі. Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever

Президент України Володимир Зеленський, який кілька хвилин тому прибув до Туреччини, розповів, що в першу чергу він зустрінеться зі своїм колегою Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський розповів, що перш за все буде зустріч з президентом Ердоганом та з усією широкою делегацією Туреччини. Також Україна в контакті з американською стороною.

Український лідер зазначив, що наша делегація представлена на найвищому рівні, адже присутнє керівництво МЗС, Офісу президента та очільники всіх розвідок. За його словами, це необхідно, аби приймати важливі рішення, які можуть призвести до миру, якого так прагне Україна.

"Водночас рівень російської делегації поки що невідомий. З того, що ми бачимо, він схожий на бутафорський. Подумаємо, що будемо робити, після розмови з Ердоганом. Ми повинні розуміти, який мандат у росіян і чи спроможні вони хоча б якісь рішення приймати", — заявив президент.

Нагадаємо, 15 травня Зеленський прибув до Туреччини. Його літак приземлився в аеропорту Анкари.

Також український президент назвав теми, які хоче обговорити з Путіним. Однак російський диктатор до Туреччини не приїхав.