Переговори у Стамбулі 15 травня — Зеленський прибув до Туреччини

Прибуття Володимира Зеленського до Туреччини. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Туреччини для переговорів та зустрічі з президентом Таїпом Ердоганом. Його літак приземлився в аеропорту Анкари.

Про все з місця подій повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Прибуття Зеленського до Туреччини

Близько 12:00 президент України Зеленський прибув до Анкари для переговорів з президентом Туреччини Ердоганом.



Момент прибуття літака українського лідера потрапив на відео. В аеропорту його чекали представники Туреччини, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В Анкарі готувались до приїзду Володимира Зеленського. Там перекрили рух для автомобілів та організували порядок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не приїде до Стамбула на переговори, але запропонував прибути туди 16 травня, "якщо це буде доречно".

Водночас він висловився і про візит Путіна. Американський лідер заявив, що не чекав його візиту, адже там не буде його.