Переговоры в Стамбуле 15 мая — Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию — видео
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров и встречи с президентом Тайипом Эрдоганом. Его самолет приземлился в аэропорту Анкары.
Обо всем с места событий сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Прибытие Зеленского в Турцию
Около 12:00 президент Украины Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом.
Момент прибытия самолета украинского лидера попал на видео. В аэропорту его ждали представители Турции, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В Анкаре готовились к приезду Владимира Зеленского. Там перекрыли движение для автомобилей и организовали порядок.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Стамбул на переговоры, но предложил прибыть туда 16 мая, "если это будет уместно".
В то же время он высказался и о визите Путина. Американский лидер заявил, что не ждал его визита, ведь там не будет его.
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