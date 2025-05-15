Трамп заявив про можливу поїздку на переговори у Туреччині

Дональд Трамп заявив про можливу поїздку в Анкару
Президент США Дональд Трамп не виключив своєї участі у переговорах між Україною та Росією, що тривають у Туреччині. Під час візиту до Катару він повідомив, що розглядає можливість приїзду до Анкари у п’ятницю, 16 травня, "якщо це буде доречно".
Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції.
Дональд Трамп пояснив чи поїде до Туреччини
Заява Дональда Трампа пролунала на тлі обговорень ініціативи адміністрації Трампа щодо запровадження 30-денного безумовного припинення вогню між сторонами конфлікту.
Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не з'явився у Стамбулі через те, що Трамп й сам не поїхав.
"Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", — сказав Трамп.
Водночас Дональд Трамп додав, що може поїхати 16 травня до Туреччини, якщо це матиме сенс.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що не проти поспілкуватися з Володимиром Путіним, але водночас і висловив сумніви, що він приїде.
Пізніше у Білому домі офіційно підтвердили, що Дональд Трамп не прибуде до Туреччини.
Своєю чергою президент Росії Володимир Путін й справді не прибув до Туреччини. Натомість він оголосив перелік членів російської делегації, яка братиме участь в переговорах.
Читайте Новини.LIVE!