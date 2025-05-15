Трамп заявив про можливу поїздку на переговори у Туреччині

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп не виключив своєї участі у переговорах між Україною та Росією, що тривають у Туреччині. Під час візиту до Катару він повідомив, що розглядає можливість приїзду до Анкари у п’ятницю, 16 травня, "якщо це буде доречно".

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції.

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Заява Дональда Трампа пролунала на тлі обговорень ініціативи адміністрації Трампа щодо запровадження 30-денного безумовного припинення вогню між сторонами конфлікту.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не з'явився у Стамбулі через те, що Трамп й сам не поїхав.

"Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", — сказав Трамп.

Водночас Дональд Трамп додав, що може поїхати 16 травня до Туреччини, якщо це матиме сенс.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що не проти поспілкуватися з Володимиром Путіним, але водночас і висловив сумніви, що він приїде.

Пізніше у Білому домі офіційно підтвердили, що Дональд Трамп не прибуде до Туреччини.

Своєю чергою президент Росії Володимир Путін й справді не прибув до Туреччини. Натомість він оголосив перелік членів російської делегації, яка братиме участь в переговорах.