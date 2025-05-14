Трамп розглядає можливість зустрічі з Путіним у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп під час свого турне Близьким Сходом заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Однак він висловив сумніви, чи приїде той на переговори.

Про це повідомляє Sky News.

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Трамп підкреслив, що хоча його графік насичений, він готовий змінити плани заради "порятунку безлічі життів".

"Завтра у нас все розписано, ви ж розумієте. Але це не означає, що я не поїхав би — якщо це врятує життя, я поїду", — заявив він журналістам.

У Кремлі, в свою чергу, повідомили, що склад російської делегації на майбутні перемовини в Стамбулі буде оприлюднений лише після того, як президент Путін віддасть відповідне розпорядження.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато що змінити.