Трамп розглядає можливість зустрічі з Путіним у Стамбулі
Президент США Дональд Трамп під час свого турне Близьким Сходом заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Однак він висловив сумніви, чи приїде той на переговори.
Про це повідомляє Sky News.
Чи може Путін зустрітися із Трампом
Трамп підкреслив, що хоча його графік насичений, він готовий змінити плани заради "порятунку безлічі життів".
"Завтра у нас все розписано, ви ж розумієте. Але це не означає, що я не поїхав би — якщо це врятує життя, я поїду", — заявив він журналістам.
У Кремлі, в свою чергу, повідомили, що склад російської делегації на майбутні перемовини в Стамбулі буде оприлюднений лише після того, як президент Путін віддасть відповідне розпорядження.
Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.
Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато що змінити.
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