Трамп розглядає можливість зустрічі з Путіним у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп во время своего турне по Ближнему Востоку заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Однако он выразил сомнения, приедет ли тот на переговоры.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама

Читайте также:

Может ли Путин встретиться с Трампом

Трамп подчеркнул, что хотя его график насыщен, он готов изменить планы ради "спасения множества жизней".

"Завтра у нас все расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я не поехал бы — если это спасет жизни, я поеду", — заявил он журналистам.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что состав российской делегации на предстоящие переговоры в Стамбуле будет обнародован лишь после того, как президент Путин отдаст соответствующее распоряжение.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это намерение и считает, что это может многое изменить.