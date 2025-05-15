Трамп заявил о возможной поездке на переговоры в Турции

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп не исключил своего участия в переговорах между Украиной и Россией, которые проходят в Турции. Во время визита в Катар он сообщил, что рассматривает возможность приезда в Анкару в пятницу, 16 мая, "если это будет уместно".

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.

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Заявление Дональда Трампа прозвучало на фоне обсуждений инициативы администрации Трампа о введении 30-дневного безусловного прекращения огня между сторонами конфликта.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не появился в Стамбуле из-за того, что Трамп и сам не поехал.

"Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет", — сказал Трамп.

В то же время Дональд Трамп добавил, что может поехать 16 мая в Турцию, если это будет иметь смысл.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что не против пообщаться с Владимиром Путиным, но одновременно и выразил сомнения, что он приедет.

Позже в Белом доме официально подтвердили, что Дональд Трамп не прибудет в Турцию.

В свою очередь президент России Владимир Путин действительно не прибыл в Турцию. Зато он объявил перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.