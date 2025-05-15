Переговоры в Турции 15 мая — какие встречи запланированы

Зеленский рассказал о плане действий в Турции — с кем встретится
Президент Украины Владимир Зеленский, который несколько минут назад прибыл в Турцию, рассказал, что в первую очередь он встретится со своим коллегой Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Что будет делать Зеленский в Турции
Зеленский рассказал, что прежде всего будет встреча с президентом Эрдоганом и со всей широкой делегацией Турции. Также Украина в контакте с американской стороной.
Украинский лидер отметил, что наша делегация представлена на самом высоком уровне, ведь присутствует руководство МИД, Офиса президента и руководители всех разведок. По его словам, это необходимо, чтобы принимать важные решения, которые могут привести к миру, к которому так стремится Украина.
"В то же время уровень российской делегации пока неизвестен. Из того, что мы видим, он похож на бутафорский. Подумаем, что будем делать после разговора с Эрдоганом. Мы должны понимать, какой мандат у россиян и способны ли они хотя бы какие-то решения принимать", — заявил президент.
Напомним, 15 мая Зеленский прибыл в Турцию, его самолет приземлился в аэропорту Анкары.
Также украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным. Однако российский диктатор в Турцию не приехал.
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