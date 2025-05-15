Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом arrow

В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом

15 мая 2025 13:37
Евтушенко Алина - редактор
Встреча Зеленского с Эрдоганом началась в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский в Турции, 15 мая. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 15 мая, в Анкаре началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметим, что лидер Украины прибыл в Турцию сегодня.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции — детали

В четверг, 15 мая, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в Анкаре.

Ранее мы информировали, что Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров и встречи с президентом Тайипом Эрдоганом. Его самолет приземлился в аэропорту Анкары.

Кроме того, глава государства рассказал о плане действий в Турции и с кем планирует встретиться.

Владимир Зеленский Турция переговоры Реджеп Эрдоган война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама