Встреча Зеленского с Эрдоганом началась в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский в Турции, 15 мая. Фото: Reuters

В четверг, 15 мая, в Анкаре началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметим, что лидер Украины прибыл в Турцию сегодня.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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В четверг, 15 мая, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в Анкаре.

Ранее мы информировали, что Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров и встречи с президентом Тайипом Эрдоганом. Его самолет приземлился в аэропорту Анкары.

Кроме того, глава государства рассказал о плане действий в Турции и с кем планирует встретиться.