Встреча Зеленского с Эрдоганом началась в Турции

В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом
В четверг, 15 мая, в Анкаре началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметим, что лидер Украины прибыл в Турцию сегодня.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции — детали
В четверг, 15 мая, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в Анкаре.
Ранее мы информировали, что Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров и встречи с президентом Тайипом Эрдоганом. Его самолет приземлился в аэропорту Анкары.
Кроме того, глава государства рассказал о плане действий в Турции и с кем планирует встретиться.
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