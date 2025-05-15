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Зеленский обратился к Путину в Турции

15 мая 2025 13:54
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Турции 15 мая — Зеленский обратился к Путину
Владимир Зеленский в Турции. Фото: facebook.com/zelenskyy.official
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину после того, как прибыл в Турцию. Он дал главе Кремля четкий сигнал, что он "уже на месте".

Об этом Владимир Зеленский сказал при выходе из аэропорта в Анкаре, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, имеет ли он как-то сообщение для российского диктатора.

"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", — ответил Зеленский.

Отметим, сначала украинский лидер имеет двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом, а после — пресс-конференцию по результатам визита.

Напомним, в Анкаре уже началась встреча Зеленского с Эрдоганом. Они, в частности, обсудят, обмен пленными.

Кроме того, в Турцию прибыла украинская делегация на вероятную встречу с РФ, а также Василий Малюк и Рустем Умеров.

Владимир Зеленский Турция владимир путин переговоры война в Украине
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