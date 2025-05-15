Переговоры в Турции 15 мая — Зеленский обратился к Путину

Зеленский обратился к Путину в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину после того, как прибыл в Турцию. Он дал главе Кремля четкий сигнал, что он "уже на месте".
Об этом Владимир Зеленский сказал при выходе из аэропорта в Анкаре, сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Месседж Путину от Зеленского
На выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, имеет ли он как-то сообщение для российского диктатора.
"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", — ответил Зеленский.
Отметим, сначала украинский лидер имеет двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом, а после — пресс-конференцию по результатам визита.
Напомним, в Анкаре уже началась встреча Зеленского с Эрдоганом. Они, в частности, обсудят, обмен пленными.
Кроме того, в Турцию прибыла украинская делегация на вероятную встречу с РФ, а также Василий Малюк и Рустем Умеров.
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