Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, 15 травня. Фото: Anadolu Ajansı

У четвер, 15 травня, президент Володимир Зеленський прибув до посольства України в Турецькій Республіці. Журналісти чекають на його пресконференцію.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч Зеленського та Ердогана завершилась

Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Як відомо, зустріч між лідерами країн відбулася в Анкарі, 15 травня.

Згодом кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що Зеленський прибув до посольства України в Турецькій Республіці.

Наразі журналісти чекають на його пресконференцію — він має поговорити із пресою.

Крім того, за словами кореспондентки, землетрус у посольстві України в Туреччині ніхто не відчув.

Раніше ми інформували, що в Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом.

Після цього стало відомо, що у четвер, 15 травня, у Туреччині стався землетрус.