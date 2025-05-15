Зеленський прибув до посольства України в Туреччині — відео
У четвер, 15 травня, президент Володимир Зеленський прибув до посольства України в Турецькій Республіці. Журналісти чекають на його пресконференцію.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зустріч Зеленського та Ердогана завершилась
Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Як відомо, зустріч між лідерами країн відбулася в Анкарі, 15 травня.
Згодом кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що Зеленський прибув до посольства України в Турецькій Республіці.
Наразі журналісти чекають на його пресконференцію — він має поговорити із пресою.
Крім того, за словами кореспондентки, землетрус у посольстві України в Туреччині ніхто не відчув.
Раніше ми інформували, що в Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом.
Після цього стало відомо, що у четвер, 15 травня, у Туреччині стався землетрус.
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