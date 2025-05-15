Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 15 мая. Фото: Anadolu Ajansı

В четверг, 15 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в посольство Украины в Турецкой Республике. Журналисты ждут его пресс-конференцию.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась

Завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как известно, встреча между лидерами стран состоялась в Анкаре, 15 мая.

Впоследствии корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что Зеленский прибыл в посольство Украины в Турецкой Республике.

Сейчас журналисты ждут его пресс-конференцию - он должен поговорить с прессой.

Кроме того, по словам корреспондента, землетрясение в посольстве Украины в Турции никто не почувствовал.

Ранее мы информировали, что в Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом.

После этого стало известно, что в четверг, 15 мая, в Турции произошло землетрясение.