Зеленский прибыл в посольство Украины в Турции — видео
В четверг, 15 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в посольство Украины в Турецкой Республике. Журналисты ждут его пресс-конференцию.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась
Завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как известно, встреча между лидерами стран состоялась в Анкаре, 15 мая.
Впоследствии корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что Зеленский прибыл в посольство Украины в Турецкой Республике.
Сейчас журналисты ждут его пресс-конференцию - он должен поговорить с прессой.
Кроме того, по словам корреспондента, землетрясение в посольстве Украины в Турции никто не почувствовал.
Ранее мы информировали, что в Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом.
После этого стало известно, что в четверг, 15 мая, в Турции произошло землетрясение.
Читайте Новини.LIVE!