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У Туреччині стався землетрус у регіоні, де проходять перемовини

15 травня 2025 16:22
Анастасія Писаненко - редактор
У Туреччині стався землетрус у регіоні, де проходять перемовини
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 15 травня, у Туреччині стався землетрус. Поштовхи були відчутні в Анкарі, де проводилася зустріч турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана і Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє VolcanoDiscovery.

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Епіцентр землетрусу. Фото: VolcanoDiscovery

У Туреччині стався землетрус

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,2 знаходився в районі Кулу міста Конья на глибині 18 км на відстані 12 км від столиці Туреччини.

Інформації про постраждалих та руйнування поки що не надходило. Місцева влада та екстрені служби продовжують моніторинг ситуації.

Нагадаємо, що сьогодні в Анкарі стартували переговори між президентом України Володимиром Зеленським та главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Український лідер прибув до Туреччини цього дня.

Також ми повідомляли про перші результати перемовин Зеленського та Ердогана.

Володимир Зеленський Туреччина переговори землетрус мирні переговори
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