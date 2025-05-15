В Турции произошло землетрясение в регионе, где проходят переговоры

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В четверг, 15 мая, в Турции произошло землетрясение. Толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает VolcanoDiscovery.

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Эпицентр землетрясения. Фото: VolcanoDiscovery

В Турции произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в районе Кулу города Конья на глубине 18 км на расстоянии 12 км от столицы Турции.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

Напомним, что сегодня в Анкаре стартовали переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер прибыл в Турцию в этот день.

Также мы сообщали о первых результатах переговоров Зеленского и Эрдогана.