В Турции произошло землетрясение в регионе, где проходят переговоры

В Турции произошло землетрясение в месте, где проходят переговоры
В четверг, 15 мая, в Турции произошло землетрясение. Толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает VolcanoDiscovery.
В Турции произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в районе Кулу города Конья на глубине 18 км на расстоянии 12 км от столицы Турции.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.
Напомним, что сегодня в Анкаре стартовали переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер прибыл в Турцию в этот день.
Также мы сообщали о первых результатах переговоров Зеленского и Эрдогана.
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