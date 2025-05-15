Що Трамп сказав про мирну угоду між Україною та РФ - деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода щодо України наразі неможлива. Для цього необхідна особиста зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це він сказав під час перельоту на борту президентського літака Air Force One з Катару до Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Sky News.

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"Нічого не станеться, доки я не зустрінуся з Путіним", — наголосив Трамп, коментуючи перспективи врегулювання війни в Україні.

Також політик зазначив, що не має претензій до складу російської делегації, яка бере участь у міжнародних переговорах, однак зізнався, що "нічого про неї не знає".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не виключає своєї участі в переговорах між Україною та Росією, які проходять у Туреччині. Він розглядає можливість приїзду до Анкари в п’ятницю, 16 травня.

При цьому російський диктатор Володимир Путін й справді не прибув до Туреччини. Він назвав перелік членів російської делегації, яка братиме участь у переговорах.