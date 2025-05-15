Что Трамп сказал о мирном соглашении между Украиной и РФ - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине пока невозможно. Для этого необходима личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время перелета на борту президентского самолета Air Force One из Катара в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Sky News.

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"Ничего не произойдет, пока я не встречусь с Путиным", — подчеркнул Трамп, комментируя перспективы урегулирования войны в Украине.

Также политик отметил, что не имеет претензий к составу российской делегации, которая участвует в международных переговорах, однако признался, что "ничего о ней не знает".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что не исключает своего участия в переговорах между Украиной и Россией, которые проходят в Турции. Он рассматривает возможность приезда в Анкару в пятницу, 16 мая.

При этом российский диктатор Владимир Путин действительно не прибыл в Турцию. Он назвал перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.