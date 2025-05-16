Переговоры в Стамбуле — Кремль дал инструкцию для СМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль дал инструкции российским СМИ по освещению переговоров с Украиной в Стамбуле. Они свидетельствуют о том, что Москва готовит население к длительной войне и не заинтересована в диалоге и компромиссах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 15 мая российское оппозиционное издание "Медуза" получило издание, которое Администрация российского диктатора направила российским СМИ, с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле. Там было предписано объяснить участие Владимира Мединского как главы российской делегации как "логичное", поскольку он возглавлял ее и в 2022 году.

В то же время политтехнолог, работающий с Кремлем, рассказал "Медузе", что российские чиновники, контролирующие внутреннюю политику, оценивают, что стамбульские переговоры завершатся "тупиком". Кроме того, Кремль знает, что Запад введет новые санкции за такие "переговоры". Поэтому кремлевское пособие советует российским СМИ превентивно говорить о "новом пакете санкций", утверждая, что они не повредят развитию России, поскольку она "успешно справляется с вызовами любых санкций".

Также росСМИ должны нечетко заявлять, что "переговоры происходят на худших условиях для Украины", чем три года назад, но пособие не объясняет, почему нынешние реалии на поле боя, когда Россия контролирует гораздо меньшую часть Украины, являются "худшими условиями".

"Заявление Администрации Президента о том, что переговоры в мае 2025 года проходят на "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой представить российскую военную силу и успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные успехи Украины и ее способность замедлить продвижение России за последние три года войны. Это утверждение также игнорирует значительные потери России среди элитных сил и растущую зависимость от плохо обученных новобранцев", — говорится в отчете.

В ISW считают, что постоянное настаивание России на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года демонстрирует, что она до сих пор заинтересована в капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в любых добросовестных переговорах и готова продолжать войну для достижения своей цели.

Напомним, 15 мая глава делегации РФ назвал цель переговоров в Стамбуле. Россия якобы ищет "общие точки соприкосновения".

В то же время Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства делегации РФ в Стамбуле на переговорах. Он назвал эту делегацию "бутафорной".