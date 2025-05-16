В ISW пояснили, чому Росія не готова закінчувати війну і зриває реальні переговори

Члени російської делегації для переговорів з Україною зустрілися з журналістами у Стамбулі. Фото: REUTERS/Володимир Солдаткін

Президент Росії Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні і не готовий на будь-які компроміси. Натомість в України вимагають значно скоротити армію та кількість військової техніки. Тим часом в Росії активізували цілу інформаційну кампанію щодо того, як звинуватити Україну у зриві переговорів.

Про це йдеться в дайджесті Інституту дослідження війни ISW.

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Президент РФ Володимир Путін проігнорував запрошення Володимира Зеленського на двосторонні переговори в Стамбулі 15 травня, запропоновані після спільної ініціативи України, США та ЄС щодо 30-денного припинення вогню. Путін не лише відхилив мирну пропозицію, а й не прибув до Туреччини, попри готовність українського лідера до особистої зустрічі. Натомість він делегував перемовини представникам, які не входять до його найближчого кола, чим продемонстрував небажання вести добросовісний діалог.

Кремль призначив очільником делегації помічника президента Володимира Мединського, який у 2022 році також вів переговори в Стамбулі. До складу увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник ГРУ Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін. Мединський охарактеризував нинішні перемовини як продовження стамбульського формату 2022 року, коли Росія висувала умови, що фактично означали капітуляцію України.

До переговорної групи також включені представники адміністрації президента РФ, МЗС, ГРУ та Міноборони, які курують питання інформаційної політики, міжнародного військового співробітництва та гуманітарної стратегії. Вони формують технічну основу російських вимог.

Чого хоче Росія від України для закінчення війни

Риторика Мединського повністю відтворює позицію Путіна: переговори, на думку Кремля, мають базуватись на умовах стамбульських протоколів 2022 року. Йдеться, зокрема, про вимогу постійного нейтралітету України, заборону на вступ до НАТО, відмову від прийняття іноземних військ, жорстке обмеження чисельності ЗСУ та дальності українських ракет. Росія наполягає, щоб гарантами угоди стали і сам Кремль, і його союзники.

Ці пропозиції Росія озвучувала у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли її армія мала тактичну перевагу. Сьогодні ж РФ намагається нав’язати ті самі вимоги після трьох років війни, ігноруючи суттєві втрати, контрнаступи ЗСУ, деокупацію півночі України та сповільнення свого просування на фронті.

Ба більше, Росія знову апелює до так званих "глибинних причин" війни — міфів про "утиски російськомовних" та "загрози від НАТО". Ці заяви, за словами Мединського, виправдовують потребу в "зміні режиму" в Києві та відновленні проросійського впливу. Така позиція Кремля суперечить мирній ініціативі України, яка передбачає спочатку припинення вогню, а вже потім — дипломатичні перемовини.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що позиція Кремля у травні 2025 року залишилася незмінною: Росія не зацікавлена в добросовісному мирному процесі й продовжує війну з єдиною метою — окупувати Україну. Переговори в Стамбулі є хіба що спробою легітимізувати старі ультиматуми, ніж реальний крок до миру.

Нагадаємо, вчора, 15 травня, до Стамбула на переговори прибув президент Володимир Зеленський, який згодом прокоментував переговорний процес і вимоги Росії до України.

Відомо, що сьогодні, 16 травня, відбудеться ще одна зустріч російської та української делегації у Стамбулі для переговорів.