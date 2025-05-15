Хто поїхав від України у Стамбул на переговори 16 травня - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад української делегації для участі в переговорах з Росією. Вони відбудуться у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі.

Про це повідомляється в указі Володимира Зеленського.

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Згідно з указом Зеленського, Україну на перемовинах будуть представляти:

Умєров Рустем Енверович — міністр оборони України, глава делегації;

Кислиця Сергій Олегович — перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;

Поклад Олександр Валентинович — заступник Голови Служби безпеки України, член делегації;

Луговський Олег Васильович — перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації;

Шевченко Олексій Миколайович — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;

Скібіцький Вадим Васильович — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації;

Шинкарьов Євген Михайлович — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації;

Дьяков Олександр Іванович — заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації;

Маловацький Олексій Володимирович — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;

Шеріхов Олександр Ігорович — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;

Кузьмичов Георгій Юрійович — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації;

Бевз Олександр Олександрович — радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Дозволити главі делегації:

вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Варто зауважити, що раніше Зеленський заявляв, що склад російської делегації, яку Путін відправив у Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до перемовин. Адже до делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.

Крім того, раніше стало відомо, чому голова ГУР Кирило Буданов не приїхав в Туреччину на переговори.

Раніше голова російської делегації Володимир Мединський назвав ключову задачу на переговорах у Туреччині.