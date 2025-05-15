Кто поехал от Украины в Стамбул на переговоры 16 мая - что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией. Они состоятся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского.

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Согласно указу Зеленского, Украину на переговорах будут представлять:

Умеров Рустем Энверович — министр обороны Украины, глава делегации;

Кислица Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;

Поклад Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации;

Луговский Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации;

Шевченко Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации;

Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Дьяков Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Маловацкий Алексей Владимирович — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Шерихов Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Кузьмичев Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Бевз Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Разрешить главе делегации:

вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Стоит заметить, что ранее Зеленский заявлял, что состав российской делегации, которую Путин отправил в Стамбул, свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к переговорам. Ведь в делегацию не вошли те высокопоставленные чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения.

Кроме того, ранее стало известно, почему глава ГУР Кирилл Буданов не приехал в Турцию на переговоры.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал ключевую задачу на переговорах в Турции.