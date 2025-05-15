Кто поехал от Украины в Стамбул на переговоры 16 мая - что известно

Зеленский утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией. Они состоятся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле.
Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского.
Кто поехал от Украины в Стамбул
Согласно указу Зеленского, Украину на переговорах будут представлять:
- Умеров Рустем Энверович — министр обороны Украины, глава делегации;
- Кислица Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;
- Поклад Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации;
- Луговский Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации;
- Шевченко Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации;
- Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Дьяков Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Маловацкий Алексей Владимирович — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Шерихов Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Кузьмичев Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации;
- Бевз Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.
Разрешить главе делегации:
- вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации Украины;
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Стоит заметить, что ранее Зеленский заявлял, что состав российской делегации, которую Путин отправил в Стамбул, свидетельствует, что Москва очень несерьезно относится к переговорам. Ведь в делегацию не вошли те высокопоставленные чиновники страны-агрессора, которые действительно принимают решения.
Кроме того, ранее стало известно, почему глава ГУР Кирилл Буданов не приехал в Турцию на переговоры.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал ключевую задачу на переговорах в Турции.
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