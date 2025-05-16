В ISW объяснили, почему Россия не готова заканчивать войну и срывает реальные переговоры

Члены российской делегации для переговоров с Украиной встретились с журналистами в Стамбуле. Фото: REUTERS/Владимир Солдаткин

Президент России Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине и не готов на любые компромиссы. Зато у Украины требуют значительно сократить армию и количество военной техники. Между тем в России активизировали целую информационную кампанию относительно того, как обвинить Украину в срыве переговоров.

Об этом говорится в дайджесте Института исследования войны ISW.

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Путин не прибыл в Турцию, а отправил целую делегацию

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал приглашение Владимира Зеленского на двусторонние переговоры в Стамбуле 15 мая, предложенные после совместной инициативы Украины, США и ЕС по 30-дневному прекращению огня. Путин не только отклонил мирное предложение, но и не прибыл в Турцию, несмотря на готовность украинского лидера к личной встрече. Вместо этого он делегировал переговоры представителям, которые не входят в его ближайшее окружение, чем продемонстрировал нежелание вести добросовестный диалог.

Кремль назначил главой делегации помощника президента Владимира Мединского, который в 2022 году также вел переговоры в Стамбуле. В состав вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский охарактеризовал нынешние переговоры, как продолжение стамбульского формата 2022 года, когда Россия выдвигала условия, фактически означавшие капитуляцию Украины.

В переговорную группу также включены представители администрации президента РФ, МИД, ГРУ и Минобороны, курирующие вопросы информационной политики, международного военного сотрудничества и гуманитарной стратегии. Они формируют техническую основу российских требований.

Чего хочет Россия от Украины для окончания войны

Риторика Мединского полностью воспроизводит позицию Путина: переговоры, по мнению Кремля, должны базироваться на условиях стамбульских протоколов 2022 года. Речь идет, в частности, о требовании постоянного нейтралитета Украины, запрете на вступление в НАТО, отказе от принятия иностранных войск, жестком ограничении численности ВСУ и дальности украинских ракет. Россия настаивает, чтобы гарантами соглашения стали и сам Кремль, и его союзники.

Эти предложения Россия озвучивала в первые недели полномасштабного вторжения, когда ее армия имела тактическое преимущество. Сегодня же РФ пытается навязать те же требования после трех лет войны, игнорируя существенные потери, контрнаступления ВСУ, деоккупацию севера Украины и замедление своего продвижения на фронте.

Более того, Россия снова апеллирует к так называемым "глубинным причинам" войны — мифам о "притеснениях русскоязычных" и "угрозах от НАТО". Эти заявления, по словам Мединского, оправдывают потребность в "смене режима" в Киеве и восстановлении пророссийского влияния. Такая позиция Кремля противоречит мирной инициативе Украины, которая предусматривает сначала прекращение огня, а уже потом — дипломатические переговоры.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что позиция Кремля в мае 2025 года осталась неизменной: Россия не заинтересована в добросовестном мирном процессе и продолжает войну с единственной целью — оккупировать Украину. Переговоры в Стамбуле являются разве что попыткой легитимизировать старые ультиматумы, чем реальный шаг к миру.

Напомним, вчера, 15 мая, в Стамбуле на переговоры прибыл президент Владимир Зеленский, который впоследствии прокомментировал переговорный процесс и требования России к Украине.

Известно, что сегодня, 16 мая, состоится еще одна встреча российской и украинской делегации в Стамбуле для переговоров.