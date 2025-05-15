Візит Зеленського у Туреччину — що сказав президент про переговори з РФ та закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

У четвер, 15 травня, під час візиту до Анкари Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо війни з Росією, переговорного процесу та міжнародного тиску на агресора.

Що сказав український лідер на пресконференції у Туреччині читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Російський наступ і готовність до переговорів

Зеленський повідомив, що російські війська раніше почали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках, що свідчить про її небажання завершувати війну. Він наголосив, що Україна готова до переговорів, але лише з делегацією, яка має повноваження ухвалювати рішення. Президент підкреслив, що Україна не буде шукати російського диктатора Володимира Путіна по світу для зустрічі, якщо той не хоче зустрітися.

Санкції проти Росії

Президент закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, оскільки дії Москви свідчать про небажання закінчувати війну й ухвалювати відповідні рішення. Український лідер зазначив, що слабкий рівень російської делегації на переговорах є проявом неповаги до світу та партнерів України.

Позиція щодо окупованих територій

Зеленський заявив, що Київ ніколи не визнає окуповані території російськими. Глава держави підкреслив, що Крим — це частина України, згідно з Конституцією.

Переговори в Стамбулі

Президент повідомив, що українська делегація залишиться в Стамбулі, оскільки на 16 травня заплановані зустрічі з американською стороною. Також там відбудуться перемовини із представниками Росії. Сам український лідер не залишатиметься у Туреччині оскільки, за його словами, там не буде Путіна.

Згодом Зеленський підписав указ, яким затвердив склад української делегації для участі у перемовинах. Також глава держави розкрив деталі зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.