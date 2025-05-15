Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 15 травня, під час візиту до Туреччини, президент України Володимир Зеленський висловився щодо поступок окупованими територіями України. Глава держави зазначив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

Про це лідер України сказав під час пресконференції в Анкарі, 15 травня.

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Зеленський висловився щодо окупованих територій України

Під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими.

"Я гарант Конституції України, і Крим — це частина нашої держави, згідно з Конституцією", — сказав Зеленський.

Крім того, під час пресконференції в Анкарі президент наголосив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані українські території російськими.

Також глава держави зазначив, що президент Ердоган підтримує територіальну цілісність України, як і абсолютна більшість світу.