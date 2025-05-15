Зеленский высказался по уступкам оккупированными территориями
В четверг, 15 мая, во время визита в Турцию, президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно уступок оккупированными территориями Украины. Глава государства отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.
Об этом лидер Украины сказал во время пресс-конференции в Анкаре, 15 мая.
Зеленский высказался относительно оккупированных территорий Украины
Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает временно оккупированные территории российскими.
"Я гарант Конституции Украины, и Крым - это часть нашего государства, согласно Конституции", — сказал Зеленский.
Кроме того, во время пресс-конференции в Анкаре президент подчеркнул, что Украина никогда не признает временно оккупированные украинские территории российскими.
Также глава государства отметил, что президент Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины, как и абсолютное большинство мира.
Ранее Зеленский сказал, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.
Кроме того, глава государства отметил, что уровень делегации РФ в Турции свидетельствует об отсутствии готовности говорить об окончании войны.
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