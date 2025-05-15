Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 15 мая, во время визита в Турцию, президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно уступок оккупированными территориями Украины. Глава государства отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Об этом лидер Украины сказал во время пресс-конференции в Анкаре, 15 мая.

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Зеленский высказался относительно оккупированных территорий Украины

Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает временно оккупированные территории российскими.

"Я гарант Конституции Украины, и Крым - это часть нашего государства, согласно Конституции", — сказал Зеленский.

Кроме того, во время пресс-конференции в Анкаре президент подчеркнул, что Украина никогда не признает временно оккупированные украинские территории российскими.

Также глава государства отметил, что президент Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины, как и абсолютное большинство мира.

Ранее Зеленский сказал, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.

Кроме того, глава государства отметил, что уровень делегации РФ в Турции свидетельствует об отсутствии готовности говорить об окончании войны.