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Коли Україна та РФ можуть зустрітися — Зеленський відповів

15 травня 2025 17:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори України та Росії у Туреччині — Зеленський заявив, що зустріч можуть перенести
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Зустріч української та російської делегації може перенестись. Все залежить від Москви.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

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За словами Зеленського, перемовини в Стамбулі можуть пройти або сьогодні ввечері, або завтра, 16 травня.

"Немає жодних аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним",  — додав президент України.

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