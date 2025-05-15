Переговори України та Росії у Туреччині — Зеленський заявив, що зустріч можуть перенести

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Зустріч української та російської делегації може перенестись. Все залежить від Москви.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

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За словами Зеленського, перемовини в Стамбулі можуть пройти або сьогодні ввечері, або завтра, 16 травня.

"Немає жодних аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним", — додав президент України.

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