Переговори у Стамбулі - чи залишиться делегація України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація залишиться в Стамбулі. Вони затримаються ще на один день.

Про це лідер України заявив під час візиту до Туреччини, 15 травня.

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За його словами, заплановані зустрічі з американською стороною відбудуться завтра, однак він особисто в них участі не братиме.

Глава держави пояснив свою відсутність.

"Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого", – зазначив Зеленський.

До цього Володимир Зеленський звернувся до Путіна. Він передав очільнику Кремля чіткий сигнал, що він "вже на місці".

Крім того, Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва делегації РФ у Стамбулі на переговорах.