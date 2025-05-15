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Делегація України залишиться у Стамбулі — з ким будуть переговори

15 травня 2025 17:17
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори у Стамбулі - чи залишиться делегація України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація залишиться в Стамбулі. Вони затримаються ще на один день. 

Про це лідер України заявив під час візиту до Туреччини, 15 травня.

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За його словами, заплановані зустрічі з американською стороною відбудуться завтра, однак він особисто в них участі не братиме.

Глава держави пояснив свою відсутність.

"Путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого", – зазначив Зеленський.

До цього Володимир Зеленський звернувся до Путіна. Він передав очільнику Кремля чіткий сигнал, що він "вже на місці".

Крім того, Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва делегації РФ у Стамбулі на переговорах.

Володимир Зеленський Туреччина переговори Україна Стамбул
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