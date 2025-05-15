Переговоры в Стамбуле - останется ли делегация Украины

Делегация Украины останется в Стамбуле — с кем будут переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация останется в Стамбуле. Они задержатся еще на один день.
Об этом лидер Украины заявил во время визита в Турцию, 15 мая.
Останется ли делегация Украины в Стамбуле
По его словам, запланированные встречи с американской стороной состоятся завтра, однако он лично в них участвовать не будет.
Глава государства объяснил свое отсутствие.
"Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего", — отметил Зеленский.
До этого Владимир Зеленский обратился к Путину. Он передал главе Кремля четкий сигнал, что он "уже на месте".
Кроме того, Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства делегации РФ в Стамбуле на переговорах.
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