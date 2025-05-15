Переговори України та Росії у Туреччині — Зеленський закликав запровадити санкції проти Москви

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Рівень делегації РФ у Туреччини свідчить про відсутність готовності говорити про закінчення війни й ухвалювати рішення. Тому проти Москви мають бути запроваджені додаткові санкції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

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Санкції проти РФ

Зеленський зазначив, що Україна усіма своїми діями показує, що хоче закінчити цю війну. Водночас Москва демонструє, що не хоче досягнення миру.

"Україна рівнем своєї делегації демонструє, що хоче завершення війни — усі її учасники мають мандат домовлятись. Водночас рівень делегації РФ свідчить про відсутність готовності говорити про закінчення війни й ухвалювати рішення", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що якщо Росія не рухатиметься до припинення війни, Україна звернеться до США, ЄС та країн Глобального Півдня з проханням запровадити жорсткі санкції

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