Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський пояснив, що продемонструє готовність РФ до перемовин arrow

Зеленський пояснив, що продемонструє готовність РФ до перемовин

15 травня 2025 17:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мирні переговори України та Росії — Зеленський заявив, що усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

Реклама
Читайте також:

Домовленість про припинення вогню

Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин заради припинення вогню, наголосивши, що всі сторони мають демонструвати готовність до діалогу.

"Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори перемир'я війна в Україні Росія мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама