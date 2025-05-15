Мирні переговори України та Росії — Зеленський заявив, що усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

Реклама

Читайте також:

Домовленість про припинення вогню

Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин заради припинення вогню, наголосивши, що всі сторони мають демонструвати готовність до діалогу.

"Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...