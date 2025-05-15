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Зеленський пояснив, що продемонструє готовність РФ до перемовин

15 мая 2025 17:16
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Мирні переговори України та Росії — Зеленський заявив, що усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

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Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин заради припинення вогню, наголосивши, що всі сторони мають демонструвати готовність до діалогу.

"Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", — сказав Зеленський.

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