Зеленський заявив, що не шукатиме Путіна по всьому світу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він не може бігати й шукати Путіна по всьому світу, якщо він не хоче зустрітися. Зауважимо, що російський диктатор так і не приїхав на переговори до Туреччини.

Про це лідер України заявив під час візиту до Туреччини, 15 травня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський вкотре запропонував Путіну зустрітися

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський сказав, що українська сторона не може бігати світом і шукати Путіна, аби поговорити особисто. Лідер України наголосив, що якщо російський диктатор готовий до прямих переговорів, то потрібно зустрічатися.

"Якщо Путін готовий до прямих переговорів — давайте зустрічатися. Ми тут (в Анкарі, — Ред.). Але його немає ні тут, ні в Стамбулі. Ми не можемо бігати світом і шукати його", — сказав Зеленський.

Раніше ми інформували, що українська делегація залишиться в Стамбулі ще на один день.

Крім того, президент Зеленський наголосив, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин.