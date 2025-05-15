Зеленский заявил, что не будет искать Путина по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он не может бегать и искать Путина по всему миру, если он не хочет встретиться. Заметим, что российский диктатор так и не приехал на переговоры в Турцию.

Об этом лидер Украины заявил во время визита в Турцию, 15 мая.

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В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона не может бегать по миру и искать Путина, чтобы поговорить лично. Лидер Украины подчеркнул, что если российский диктатор готов к прямым переговорам, то нужно встречаться.

"Если Путин готов к прямым переговорам — давайте встречаться. Мы здесь (в Анкаре, — Ред.). Но его нет ни здесь, ни в Стамбуле. Мы не можем бегать по миру и искать его", — сказал Зеленский.

Ранее мы информировали, что украинская делегация останется в Стамбуле еще на один день.

Кроме того, президент Зеленский подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам.