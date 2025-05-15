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Зеленський закликав натиснути жорсткими санкціями на РФ

15 мая 2025 17:31
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговори України та Росії у Туреччині — Зеленський закликав запровадити санкції проти Москви
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Рівень делегації РФ у Туреччини свідчить про відсутність готовності говорити про закінчення війни й ухвалювати рішення. Тому проти Москви мають бути запроваджені додаткові санкції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині у четвер, 15 травня.

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Зеленський зазначив, що Україна усіма своїми діями показує, що хоче закінчити цю війну. Водночас Москва демонструє, що не хоче досягнення миру.

"Україна рівнем своєї делегації демонструє, що хоче завершення війни — усі її учасники мають мандат домовлятись. Водночас рівень делегації РФ свідчить про відсутність готовності говорити про закінчення війни й ухвалювати рішення", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що якщо Росія не рухатиметься до припинення війни, Україна звернеться до США, ЄС та країн Глобального Півдня з проханням запровадити жорсткі санкції

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