Зеленський прокоментував новий наступ РФ влітку

Президент України Володимир Зеленський: Фото: скриншот з відео ОПУ

У четвер, 15 травня, під час візиту до Туреччини, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливий новий наступ Росії на Україну. Лідер зазначив, що росіяни продовжують наступальні дії на всіх напрямках.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Анкарі, 15 травня.

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Під час пресконференції в Анкарі Зеленський наголосив, що російські війська почали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках.



Відповідаючи на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець, президент зазначив, що наші військові звітують про наступ армії РФ на всіх ділянках фронту.

Крім того, на Сумщині російську окупанти сформували майже 70 тисяч військових для штурмів.

Також глава держави пояснив, що до Туреччини приїхали представники всіх розвідок. Але начальника ГУР МОУ Кирила Буданова немає, бо "безпековий блок" у делегації очолює одна людина — голова СБУ. За його словами, все це заради безпеки.

Нагадаємо, що раніше американські посадовці повідомили, що Росія накопичує сили на лінії фронту для можливого нового наступу.

Раніше ми інформували, що російські окупанти вже розпочали літній наступ на фронті в Україні.