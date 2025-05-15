Зеленский прокомментировал новое наступление РФ летом

Президент Украины Владимир Зеленский: Фото: скриншот из видео ОПУ

В четверг, 15 мая, во время визита в Турцию, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное новое наступление России на Украину. Лидер отметил, что россияне продолжают наступательные действия на всех направлениях.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Анкаре, 15 мая.

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Во время пресс-конференции в Анкаре Зеленский отметил, что российские войска начали и продолжают свои наступательные действия на всех направлениях.



Отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец, президент отметил, что наши военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта.

Кроме того, на Сумщине российские оккупанты сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Также глава государства объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова нет, потому что "блок безопасности" в делегации возглавляет один человек — глава СБУ. По его словам, все это ради безопасности.

Напомним, что ранее американские чиновники сообщили, что Россия накапливает силы на линии фронта для возможного нового наступления.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты уже начали летнее наступление на фронте в Украине.