Візити Зеленського у Туреччину 15 травня — український президент зустрівся з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: ОП

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський провів у Анкарі продуктивну зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Політики обговорили питання наближення миру, забезпечення безпеки та координації зусиль для досягнення реального припинення вогню.

Деталями зустрічі Зеленський поділився у соцмережі Х.

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I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025

Про що говорили президенти

Зеленський зазначив, що обговорив з Ердоганом співпрацю в межах коаліції охочих, механізми гарантування безпеки, можливості моніторингу режиму припинення вогню, морське розмінування, а також питання післявоєнної відбудови України та поглиблення двостороннього партнерства.

"Дякую Президенту Ердогану та всій Туреччині за підтримку нашої держави, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії", — заявив глава держави.

Президенти під час зустрічі. Фото: ОП

Президент України наголосив, що сьогодні Росія вкотре продемонструвала відсутність готовності завершити війну, надіславши до Туреччини делегацію "доволі слабкого рівня".

"Такий російський підхід — це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів", — підкреслив український лідер.

Українська і турецька делегації. Фото: ОП

Нагадаємо, 15 травня Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Там він зробив низку заяв щодо переговорів з Росією.