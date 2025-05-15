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Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом — о чем говорили

15 мая 2025 20:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Визиты Зеленского в Турцию 15 мая - украинский президент встретился с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре продуктивную встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили вопросы приближения мира, обеспечения безопасности и координации усилий для достижения реального прекращения огня.

Деталями встречи Зеленский поделился в соцсети Х.

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Зеленский отметил, что обсудил с Эрдоганом сотрудничество в рамках коалиции желающих, механизмы обеспечения безопасности, возможности мониторинга режима прекращения огня, морское разминирование, а также вопросы послевоенного восстановления Украины и углубления двустороннего партнерства.

"Спасибо Президенту Эрдогану и всей Турции за поддержку нашего государства, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии", — заявил глава государства.

Зеленський зустрівся з Ердоганом
Президенты во время встречи. Фото: ОП

Президент Украины подчеркнул, что сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала отсутствие готовности завершить войну, направив в Турцию делегацию "довольно слабого уровня".

"Такой российский подход — это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров",— добавил украинский лидер.

Зеленський зустрівся з Ердоганом
Украинская и турецкая делегации. Фото: ОП

Напомним, 15 мая Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Там он сделал ряд заявлений относительно переговоров с Россией.

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