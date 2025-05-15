Зеленський залишив посольство України у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський у Туреччині, 15 травня. Фото: Зеленський/Facebook

У четвер, 15 травня, президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Наразі кортеж глави держави покинув посольство України у Туреччині.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Кортеж Зеленського вже покинув посольство України у Туреччині. Наразі президент України готується до поїздки в Стамбул.

Журналістка Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE повідомила з Анкари, що президент Зеленський щойно завершив пресбрифінг в Туреччині, і тепер готується до поїздки в Стамбул. Саме там очікують продовження перемовин.

Серед делегації — міністр оборони Умєров, голова СБУ Малюк, начальник Генштабу Гнатов, але немає Кирила Буданова. Однак президент пояснив відсутність начальника ГУР МОУ: "на місці лише ті, хто нині виконує конкретну роль у переговорах".

Нагадаємо, що раніше Зеленський сказав, що зустріч української та російської делегації може перенестись.

Крім того, глава держави раніше повідомляв що українська делегація залишиться в Стамбулі ще на один день.