Президент Украины Владимир Зеленский в Турции, 15 мая. Фото: Зеленский/Facebook

В четверг, 15 мая, президент Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Сейчас кортеж главы государства покинул посольство Украины в Турции.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский покинул посольство Украины в Турции

Кортеж Зеленского уже покинул посольство Украины в Турции. Сейчас президент Украины готовится к поездке в Стамбул.

Журналистка Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE сообщила из Анкары, что президент Зеленский только что завершил пресс-брифинг в Турции, и теперь готовится к поездке в Стамбул. Именно там ожидают продолжения переговоров.

Среди делегации — министр обороны Умеров, глава СБУ Малюк, начальник Генштаба Гнатов, но нет Кирилла Буданова. Однако президент объяснил отсутствие начальника ГУР МОУ: "на месте только те, кто сейчас выполняет конкретную роль в переговорах".

Напомним, что ранее Зеленский сказал, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.

Кроме того, глава государства ранее сообщал, что украинская делегация останется в Стамбуле еще на один день.