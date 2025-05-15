Кортеж Зеленского покинул посольство Украины в Турции
В четверг, 15 мая, президент Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Сейчас кортеж главы государства покинул посольство Украины в Турции.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Зеленский покинул посольство Украины в Турции
Кортеж Зеленского уже покинул посольство Украины в Турции. Сейчас президент Украины готовится к поездке в Стамбул.
Журналистка Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE сообщила из Анкары, что президент Зеленский только что завершил пресс-брифинг в Турции, и теперь готовится к поездке в Стамбул. Именно там ожидают продолжения переговоров.
Среди делегации — министр обороны Умеров, глава СБУ Малюк, начальник Генштаба Гнатов, но нет Кирилла Буданова. Однако президент объяснил отсутствие начальника ГУР МОУ: "на месте только те, кто сейчас выполняет конкретную роль в переговорах".
Напомним, что ранее Зеленский сказал, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.
Кроме того, глава государства ранее сообщал, что украинская делегация останется в Стамбуле еще на один день.
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