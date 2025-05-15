Визит Зеленского в Турцию - что сказал президент о переговорах с РФ и окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В четверг, 15 мая, во время визита в Анкару Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений относительно войны с Россией, переговорного процесса и международного давления на агрессора.

Что сказал украинский лидер на пресс-конференции в Турции читайте в материале Новини.LIVE.

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Российское наступление и готовность к переговорам

Зеленский сообщил, что российские войска ранее начали и продолжают свои наступательные действия на всех направлениях, что свидетельствует о ее нежелании завершать войну. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но только с делегацией, которая имеет полномочия принимать решения. Президент сказал, что Украина не будет искать российского диктатора Владимира Путина по миру для встречи, если тот не хочет встретиться.

Санкции против России

Президент призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, поскольку действия Москвы свидетельствуют о нежелании заканчивать войну и принимать соответствующие решения. Украинский лидер отметил, что слабый уровень российской делегации на переговорах является проявлением неуважения к миру и партнерам Украины.

Позиция по оккупированным территориям

Зеленский заявил, что Киев никогда не признает оккупированные территории российскими. Глава государства подчеркнул, что Крым — это часть Украины, согласно Конституции.

Переговоры в Стамбуле

Президент сообщил, что украинская делегация останется в Стамбуле, поскольку на 16 мая запланированы встречи с американской стороной. Также там состоятся переговоры с представителями России. Сам украинский лидер не будет оставаться в Турции поскольку, по его словам, там не будет Путина.

Впоследствии Зеленский подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах. Также глава государства раскрыл детали встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.