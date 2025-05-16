Переговори України з партнерами в Туреччині — Єрмак підбив підсумки

Кіт Келлог і Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та інші українські посадовці 16 травня провели зустріч з партнерами у Стамбулі. Вони скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Telegram.

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Єрмак розповів, що сьогодні разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Лідери під час зустрічі у Стамбулі. Фото: t.me/ermaka2022

За його словами, лідери скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі.

"Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню — це наш пріоритет", — наголосив керівник ОПУ.

Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, раніше ми писали, що обговорять делегації на переговорах у Стамбулі. Головним питання буде припинення війни в Україні.

У Стамбулі вже розпочались переговори України, США і Туреччини. Очікується, що о 12:30 відбудуться окремі перемовини між Україною, Туреччиною та Росією.