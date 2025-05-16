Переговори України, США і Туреччини стартували в Стамбулі

Держсекретар США Марко Рубіо. Khalil Hamra/Pool via REUTERS

У п'ятницю, 16 травня, в турецькому Стамбулі офіційно розпочалися тристоронні переговори між представниками України, Сполучених Штатів Америки й Туреччини. Зустріч відбувається на рівні міжнародної дипломатії щодо пошуку шляхів до миру російсько-української війни.

Відео прибуття делегацій оприлюднила пресслужба МЗС України.

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В Стамбулі розпочалися тристоронні переговори

Першим етапом запланованого дипломатичного дня стала зустріч делегацій Києва, Вашингтона та Анкари, яка стартувала о 10:45 за київським часом у палаці Долмабахче. Очікується, що вже о 12:30 там само відбудуться окремі перемовини між Україною, Туреччиною та Росією за посередництва Туреччини.

Нагадаємо, також до Стамбула прибув державний секретар США Марко Рубіо, який, за даними ЗМІ, не братиме участі у переговорах між Росією та Україною, але проведе окремі зустрічі з українською, російською та турецькою сторонами. Раніше він заявляв, що відсутність у складі російської делегації представників найвищого рівня є причиною відмови Вашингтона брати участь у форматі Київ–Москва.

Також у Стамбулі вже відбулася зустріч української делегації з партнерами з Франції, Великої Британії та Німеччини.