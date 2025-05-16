Зустріч України з партнерами в Туреччині — результати

У Стамбулі завершилась зустріч України з партнерами
У Стамбулі 16 травня завершилась зустріч української делегації з партнерами з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також був присутній спецпредставник президента США Кіт Келлог.
Про це повідомили Новини.LIVE у дипломатичних колах.
Зустріч України з партнерами у Туреччині 16 травня
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга 16 травня закінчили зустріч у Стамбулі з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.
Також під час цього діалогу був присутній Кіт Келлог.
Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали час, коли зустрінуться делегації України, РФ і Туреччини.
До Стамбула вже прибув Марко Рубіо, але він не братиме участі у запланованих переговорах між Росією та Україною.
Також він висловився, чого він очікує переговорів між російськими та українськими делегаціями.
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