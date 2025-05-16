Зустріч України з партнерами в Туреччині — результати

Зустріч України з партнерами в Туреччині. Фото: REUTERS

У Стамбулі 16 травня завершилась зустріч української делегації з партнерами з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також був присутній спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Про це повідомили Новини.LIVE у дипломатичних колах.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга 16 травня закінчили зустріч у Стамбулі з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також під час цього діалогу був присутній Кіт Келлог.

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали час, коли зустрінуться делегації України, РФ і Туреччини.

До Стамбула вже прибув Марко Рубіо, але він не братиме участі у запланованих переговорах між Росією та Україною.

Також він висловився, чого він очікує переговорів між російськими та українськими делегаціями.