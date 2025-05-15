США висловили сподівання про якнайшвидший наступ миру в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: ny1.com

США висловлюють обережну надію на можливе оголошення режиму припинення вогню в Україні вже найближчим часом. Перемовини в Стамбулі тривають з вимогою до РФ припинити бойові дії та повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час брифінгу в Туреччині, повідомляє агентство Reuters.

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Попри оптимістичну риторику, Рубіо висловив скептицизм щодо результативності поточних перемовин у Стамбулі. На його думку, склад російської делегації не дає підстав очікувати прориву в мирному процесі.

"Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я на 100% помиляюся. Я сподіваюся, що завтра вранці буде новина про припинення вогню. Але це не моя оцінка. На мою думку, ми не досягнемо прориву, доки президент Трамп і Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання", — зазначив він.

Також Рубіо повідомив, що в п’ятницю має відбутися його зустріч із міністром закордонних справ Туреччини та представниками української делегації.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та російської делегації може перенестись.

Крім того, український Президент раніше наголосив, що делегація України залишиться в Стамбулі ще на один день.