США выразили надежду на скорейшее наступление мира в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: ny1.com

США выражают осторожную надежду на возможное объявление режима прекращения огня в Украине уже в ближайшее время. Переговоры в Стамбуле продолжаются с требованием к РФ прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга в Турции, сообщает агентство Reuters.

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Несмотря на оптимистичную риторику, Рубио выразил скептицизм относительно результативности текущих переговоров в Стамбуле. По его мнению, состав российской делегации не дает оснований ожидать прорыва в мирном процессе.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я на 100% ошибаюсь. Я надеюсь, что завтра утром будет новость о прекращении огня. Но это не моя оценка. По моему мнению, мы не достигнем прорыва, пока президент Трамп и Путин не будут взаимодействовать непосредственно по этому вопросу", — отметил он.

Также Рубио сообщил, что в пятницу должна состояться его встреча с министром иностранных дел Турции и представителями украинской делегации.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и российской делегации может перенестись.

Кроме того, украинский Президент ранее отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле еще на один день.