Переговори у Стамбулі — відомий час, коли зустрінуться делегації

ЗМІ назвали час, коли зустрінуться делегації України і РФ
У Стамбулі 16 травня запланована зустріч представників України, Туреччини та Росії. Крім того, з українською та турецькими делегаціями зустрінеться США.
Про це повідомляє видання Anadolu.
Розклад зустрічей у Туреччині 16 травня
Повідомляється, що зустріч представників РФ, України та Туреччини запланована на 12:30 у Стамбулі.
А перед тим, о 10:45, відбудеться зустріч делегацій Туреччини, США та України.
Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. Вона складається з 12 людей.
Водночас аналітики ISW вважають, що Кремль не хоче компромісів і закінчення війни, а ситуація з переговорами для того, аби звинуватити Україну.
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