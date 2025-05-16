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ЗМІ назвали час, коли зустрінуться делегації України і РФ

16 травня 2025 09:39
Карина Приходько - Редактор
Переговори у Стамбулі — відомий час, коли зустрінуться делегації
Українська делегація в Туреччині. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

 У Стамбулі 16 травня запланована зустріч представників України, Туреччини та Росії. Крім того, з українською та турецькими делегаціями зустрінеться США.

Про це повідомляє видання Anadolu

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Розклад зустрічей у Туреччині 16 травня

Повідомляється, що зустріч представників РФ, України та Туреччини запланована на 12:30 у Стамбулі. 

А перед тим, о 10:45, відбудеться зустріч делегацій Туреччини, США та України.

Коли будуть переговори України і РФ в Стамбулі
Скриншот допису ЗМІ в Х

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. Вона складається з 12 людей.

Водночас аналітики ISW вважають, що Кремль не хоче компромісів і закінчення війни, а ситуація з переговорами для того, аби звинуватити Україну.

Туреччина переговори делегація війна в Україні Росія
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