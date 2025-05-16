Переговоры в Стамбуле — известно время, когда встретятся делегации

СМИ назвали время, когда встретятся делегации Украины и РФ
В Стамбуле 16 мая запланирована встреча представителей Украины, Турции и России. Кроме того, с украинской и турецкими делегациями встретится США.
Об этом сообщает издание Anadolu.
Расписание встреч в Турции 16 мая
Сообщается, что встреча представителей РФ, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле.
А перед тем, в 10:45, состоится встреча делегаций Турции, США и Украины.
Напомним, 15 мая Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.
В то же время аналитики ISW считают, что Кремль не хочет компромиссов и окончания войны, а ситуация с переговорами для того, чтобы обвинить Украину.
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