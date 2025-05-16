Переговоры в Стамбуле — известно время, когда встретятся делегации

Украинская делегация в Турции. Фото: ОПУ

В Стамбуле 16 мая запланирована встреча представителей Украины, Турции и России. Кроме того, с украинской и турецкими делегациями встретится США.

Об этом сообщает издание Anadolu.

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Расписание встреч в Турции 16 мая

Сообщается, что встреча представителей РФ, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле.

А перед тем, в 10:45, состоится встреча делегаций Турции, США и Украины.

Скриншот сообщения СМИ в Х

Напомним, 15 мая Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.

В то же время аналитики ISW считают, что Кремль не хочет компромиссов и окончания войны, а ситуация с переговорами для того, чтобы обвинить Украину.