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СМИ назвали время, когда встретятся делегации Украины и РФ

16 мая 2025 09:39
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Стамбуле — известно время, когда встретятся делегации
Украинская делегация в Турции. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

В Стамбуле 16 мая запланирована встреча представителей Украины, Турции и России. Кроме того, с украинской и турецкими делегациями встретится США.

Об этом сообщает издание Anadolu.

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Сообщается, что встреча представителей РФ, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле.

А перед тем, в 10:45, состоится встреча делегаций Турции, США и Украины.

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Скриншот сообщения СМИ в Х

Напомним, 15 мая Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.

В то же время аналитики ISW считают, что Кремль не хочет компромиссов и окончания войны, а ситуация с переговорами для того, чтобы обвинить Украину.

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