Встреча Украины с партнерами в Турции — результаты

В Стамбуле завершилась встреча Украины с партнерами
В Стамбуле 16 мая завершилась встреча украинской делегации с партнерами из Франции, Германии и Великобритании. Также присутствовал спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Об этом сообщили Новини.LIVE в дипломатических кругах.
Встреча Украины с партнерами в Турции 16 мая
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига 16 мая закончили встречу в Стамбуле с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.
Также во время этого диалога присутствовал Кит Келлог.
Напомним, ранее СМИ назвали время, когда встретятся делегации Украины, РФ и Турции.
В Стамбул уже прибыл Марко Рубио, но он не будет участвовать в запланированных переговорах между Россией и Украиной.
Также он высказался, чего он ожидает переговоров между российскими и украинскими делегациями.
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