Встреча Украины с партнерами в Турции — результаты

Встреча Украины с партнерами в Турции. Фото: REUTERS

В Стамбуле 16 мая завершилась встреча украинской делегации с партнерами из Франции, Германии и Великобритании. Также присутствовал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Об этом сообщили Новини.LIVE в дипломатических кругах.

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Встреча Украины с партнерами в Турции 16 мая

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига 16 мая закончили встречу в Стамбуле с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.

Также во время этого диалога присутствовал Кит Келлог.

Напомним, ранее СМИ назвали время, когда встретятся делегации Украины, РФ и Турции.

В Стамбул уже прибыл Марко Рубио, но он не будет участвовать в запланированных переговорах между Россией и Украиной.

Также он высказался, чего он ожидает переговоров между российскими и украинскими делегациями.